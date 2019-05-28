В России изменились правила ОМС

С 28 мая в России вступают в действия изменения в обязательном медицинском страховании граждан. Так, согласно новым правилам, ОМС будет носить больше профилактический характер. При этом, планируется провести полную диспансеризацию населения страны в течение двух лет. Если выяснится, что у пациента существует хроническое заболевание, он будет поставлен на учет и будет проходить медицинское обследование несколько раз в год.

Новые правила будут касаться и изменений в работе страховых компаний. Теперь страховщиков обязали разбираться с жалобами клиентов на плохое обслуживание, а также помогать в ситуациях, когда пациент сомневается в качестве назначенного ему лечения, пишет RT.