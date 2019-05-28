Глава Крыма ответил на заявление Киева о планах изменить статус Керченского пролива

Власти Крыма ответили на очередной выпад со стороны украинских властей. Так, комментируя провокационное заявление представителей Киева о том, что Украина будет усиленно добиваться, чтобы Керченскому проливу присвоили международный статус, глава Крыма Сергей Аксенов категорически заявил, что статус пролива вообще не обсуждается. Как минимум, по причине того, что Керченский пролив является исключительно российскими территориальными водами.

Напомним, что ранее о планах поменять статус пролива ранее выступила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Она подчеркнула, что это поможет снять вопросы «правовой неопределенности» и «спекуляций России».