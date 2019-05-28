Украина намерена добиваться изменения статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться придания Керченскому проливу международного статуса. С таким заявлением выступила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль. По ее словам, данная инициатива поможет оказать противостояние российской стороне на международном уровне и доказать необоснованность притязаний России на то, что Керченский пролив является внутренним проливом РФ. Тем не менее Зеркаль подчеркнула, что украинская сторона не собирается выходить из соглашения с Россией, которое было заключено в 2003 году и касается статуса Керченского пролива, так как это единственный документ, который гарантирует свободу судоходства в проливе, пишет РБК.