В Приморье перевернулся автобус с туристами из Китая

Автобус с китайскими туристами перевернулся в Приморье, о чем РИА Новости проинформировали в экстренных службах региона. Уточняется, что ДТП случилось в Уссурийске. Согласно предварительной информации, погибло два человека. Еще 19 получили травмы разной степени тяжести, состояние шестерых из них медики оценивают как тяжелое.

Всего в салоне автобуса находилось 48 человек. Сообщается, что детей в числе погибших или пострадавших нет. Что касается причин случившегося, то

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Автобус съехал в кювет и перевернулся, уточнили в МВД.