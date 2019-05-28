Экс-министр Украины заявил, что ЕС губит экономику страны

Украинские политики и общественность продолжают оценивать сегодняшнее состояние страны, особенно после того, как власти активно вступили во взаимодействие с Евросоюзом. Так, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов выступил с заявлением о том, что власти Киева, поставив подпись под соглашением об ассоциации с Евросоюзом, дали свое согласие на проигрышные и невыгодные условия.

«Соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное», — цитируют РИА Новости Суслова.

Бывший министр подчеркивает, что у экономики Украины нет возможности конкурировать с европейски уровнем. При этом есть известный факт: из Украины в Европу поступает практически одно сырье.