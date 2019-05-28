В Турции ждут российских экспертов для установки С-400

В ближайшее время в Турцию для установки ЗРК С-400 прибудут эксперты из России. Как передает Газета.ру со ссылкой на Haberturk, об этом проинформировал министр обороны Хулуси Акар. Он уточнил, что поставка вооружения ожидается в течение ближайших нескольких месяцев. Комментируя ситуацию, министр подчеркнул, что Анкара решила приобрести установки для безопасности Турции, и соответствующее соглашение о сделке уже подписано.

Напомним также, что против сделки Турции и России о поставках ЗРК в Анкару категорически выступают власти США.