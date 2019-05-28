Дональда Трампа обвиняют в провоцировании новой войны

Американский политик Бето О`Рурк, который планирует принять участие в выборах президента США в 2020 году, выступил с заявлением, что нынешний президент Дональд Трамп устраивает провокации очередной «новой войны» на Ближнем Востоке, передает Газета.ру со ссылкой на CNN.

«Трамп обостряет напряженность, провоцирует еще одну войну на Ближнем Востоке», — подчеркнул соперник Трампа по предстоящей президентской гонке.

Продолжая тему, О`Рурк пояснил, что провокация в этот раз происходит из-за отправки американских солдат в регион. При этом военные США уже принимают участие в войнах в Ираке, в Сирии, в Йемене и Афганистане.