Президент Сербии Вучич признал потерю Косово

Президент Сербии Александр Вучич выступил с заявлением, признав, что Белград больше не может контролировать ситуацию на территории непризнанного Косово, передает РИА Новости. В своих словах, как отмечает ряд СМИ, глава страны был весьма искренен.

«Мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — заявил сербский глава.

Вучич подчеркнул, что теперь Сербии нужно прийти к решению, каким образом в дальнейшем строить отношения с этим регионом. Со своей стороны глава страны выразил желание улучшить взаимодействие с Косово. Состоятся ли в ближайшее время двусторонние переговоры, на данный момент не известно.