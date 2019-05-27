Россия и Куба планируют расширять инвестиционное сотрудничество

В планах России и Кубы – расширение инвестиционного сотрудничества. Как передает РИА Новости, с соответствующим заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров во время итоговой пресс-конференции после встречи со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом.

«Проанализировали возможности для расширения связей в экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах», - сообщил российский министр.

При этом, как напомнил Ларов, российские компании уже принимают участие в создании серьезных долгосрочных проектов. Речь идет о таких сферах как энергетика, металлургия, транспортная инфраструктура, и другие крупные отрасли.