Белоруссия установила тарифы на возврат некачественной нефти в Россию

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило официальные тарифы на возврат загрязненной нефти России. Так, согласно официальному заявлению министерства, стоимость прокачки 1 тонны нефти, которая будет проходить по маршруту ЛПДС "Мозырь" - Унеча (Высокое), оценивается в 70,44 российских руб., а нефть, которая будет перегоняться по маршруту НПС "Кобрин" - Унеча (Высокое), будет стоить 330,53 российских руб. за 1 тонну. Вместе с тем, стоимость прокачки 1 тонны нефти по маршруту Унеча-Полоцк-Невель, согласно новому постановлению обойдется России в 191,2 российских руб., пишет ТАСС.