Исследование показало, на чем вынуждены экономить россияне

Специалисты холдинга "Ромир" провели собственное исследование и выяснили на чем больше всего россияне экономили в прошлом году. Так, в ушедшем 2018 году статьей бюджета граждан России, которая подверглась наибольшей экономии стали путешествия. Так ответили почти 29% опрошенных. А вот экономия на еде, которая лидировала в 2017 году, опустилась на второе место. Около 24% опрошенных россиян заявили, что не могут позволить себе купить все, что они хотят и вынуждены сокращать расходы на питание, пишет РИА Новости.