Скворцова назвала главную проблему всех регионов России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала главную проблему всех российских регионов. Речь идет о дефиците у россиян йода. По словам министра, в среднем, каждый гражданин России потребляет порядка 80 мкг в сутки, тогда как рекомендованная суточная норма составляет 150-250 мкг. И такая ситуация, по данным Скворцовой, складывается в 85 регионах.

При этом Минздрав разработал способы сокращения дефицита йода среди населения. Ведомством подготовлен законопроект, который обяжет йодировать всю пищевую соль в России. В том числе, она будет применяться при изготовлении всех представленных на российском рынке хлебобулочных изделиях, пишет газета Известия.