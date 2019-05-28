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Скворцова назвала главную проблему всех регионов России

28.05.2019 06:40
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Скворцова назвала главную проблему всех регионов России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала главную проблему всех российских регионов. Речь идет о дефиците у россиян йода. По словам министра, в среднем, каждый гражданин России потребляет порядка 80 мкг в сутки, тогда как рекомендованная суточная норма составляет 150-250 мкг. И такая ситуация, по данным Скворцовой, складывается в 85 регионах.

При этом Минздрав разработал способы сокращения дефицита йода среди населения. Ведомством подготовлен законопроект, который обяжет йодировать всю пищевую соль в России. В том числе, она будет применяться при изготовлении всех представленных на российском рынке хлебобулочных изделиях, пишет газета Известия.

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