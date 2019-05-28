Bentley готовит водородный концепт-кар
28.05.2019 00:47
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Автомобильный производитель марки «Bentley» объявил о скором выпуске принципиально новой модели автомобиля, который оснастят двигателем, работающем на водороде, сообщает «Коммерсантъ». Вышеназванная модель разработана и посвящена грядущему столетию, со дня основания компании. Кроме того, официальный представитель компании подчеркнул, что данный автомобиль обозначит планы компании на ближайшие три десятка лет.
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