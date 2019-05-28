Голландцы готовят к премьере автомобиль на солнечной энергии

Стартап-компания из Голландии готовится представить на суд общественности прототип своего электрического пятиместного автомобиля, который будет функционировать на солнечной энергии, сообщает «Российская газета». Компания носит название «Lightyear». Прототип будет представлен в самое ближайшее время, а серийное производство будет запущено в 2020 году. По заверениям инженеров и конструкторов компании, их автомобиль способен преодолеть на одном заряде от 600 до 800 километров.