Porsche 911 Turbo установил мировой рекорд скорости на песке

Зеф Айзенберг, являющийся известным мотогонщиком из Великобритании, установил мировой скоростной рекорд на песчаном покрытии, сообщают «Известия». Гонщик использовал модернизированную версию автомобиля Porsche 911 Turbo, который «подогнали» специально для езды по песчаному покрытию и оснастили мощнейшим двигателем, чья мощность равняется 1200 л.с. Гонщику удалось развить скорость в 534 км/ч.