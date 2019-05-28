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В России растут продажи автомобилей китайских брендов

28.05.2019 00:01
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В России растут продажи автомобилей китайских брендов

Согласно статистическим данным, количество автомобилей китайских брендов, проданных в России по итогам первого квартала текущего года, уверенно увеличилось и продолжает увеличиваться, сообщает «Car.ru». Наибольшей популярностью пользуются автомобили марки «Geely», чей уровень продаж по итогам апреля текущего года в 3,6 раз превысил показатели аналогичного периода прошлого года.

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