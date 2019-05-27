В Китае показали самый быстрый поезд в мире

Китайская инновационная компания представила на суд общественности свой прототип суперскоростного поезда на магнитной подушке, завив о том, что он будет являться самым быстрым поездом во всем мире, сообщает «Life.ru». Поезд сможет двигаться с постоянной скоростью в 600 км/ч, что является абсолютным рекордом среди скоростных поездов. В ближайшее время будут запущены тестовые испытания, а в 2021 году запланирован старт штатных «прогонов».