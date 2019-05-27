Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц

Министерство финансов Украины сообщило о росте внешнего долга страны на 1,3%, что эквивалентно $1 млрд, сообщает «Газета.ру». Тем не менее, курс национальной валюты Украины укрепил свои позиции, благодаря чему государственный долг в пересчете на гривны уменьшился на 1%. Стоит отметить, что среди экспертов не единожды озвучивались предположения о возможном дефолте украинской экономики.