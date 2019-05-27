Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский, являющийся избранным президентом Украины, посетил территорию Донбасса впервые со вступления в президентскую должность, сообщают «РИА новости». Поездка была осуществлена в рамках проверки быта и снабжения украинских военных сил, находящихся на линии, граничащей с зоной ведения боевых действий. Зеленский сообщил, что добьется улучшения снабжения находящихся здесь украинских войск.