Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
27.05.2019 22:19
Комментарии
Владимир Зеленский, являющийся избранным президентом Украины, посетил территорию Донбасса впервые со вступления в президентскую должность, сообщают «РИА новости». Поездка была осуществлена в рамках проверки быта и снабжения украинских военных сил, находящихся на линии, граничащей с зоной ведения боевых действий. Зеленский сообщил, что добьется улучшения снабжения находящихся здесь украинских войск.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий