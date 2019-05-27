Россия пообещала помочь поговорить властям и оппозиции Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации сообщил о том, что Россия поможет наладить диалог между официальными властями Венесуэлы и ее внутренними оппозиционными силами, сообщают «РИА новости». В ведомстве считают, что силовое решение сложившейся обстановки в Венесуэле абсолютно недопустимо и необходимо решать все вопросы исключительно при помощи двустороннего диалога.