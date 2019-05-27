Трамп первым встретился с новым императором Японии

Дональд Трамп, занимающий пост президента США, стал первым иностранным лидером, который лично встретился с действующим императором Японии Нарухито, который не так давно вступил в традиционную для своей страны должность, сообщают «РИА новости». Дональд Трамп и император Нарухито провели традиционную для политических визитов подобного масштаба церемонию торжественной встречи, после чего проследовали в императорский дворец. Как заверяют источники, главы двух стран обсуждали перспективы взаимного сотрудничества.