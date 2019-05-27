Ученые обнаружили ген, который помогает людям дожить до глубокой старости

Исследователи из Медицинского Центра (UMC) Амстердама выявили редкий ген, который вдвое снижает шансы людей на развитие деменции в пожилом возрасте. Люди с данным геном, который встречается примерно у 1% популяции, также с большей вероятностью имеют шанс прожить более долгую жизнь.

Исследователи изучили 16 различных выборочных популяций в Европе и Северной Америке, в том числе ряд людей в возрасте старше 100 лет. Обнаруженный генетический вариант, обозначенный Rs 72824905, уже был идентифицирован как потенциальная естественная защита от болезни Альцгеймера, но исследование UMC 53 000 человек было первым крупномасштабным анализом найденного гена.

Так, от 254 000 до 270 000 человек в Нидерландах страдают той или иной формой деменции. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции, что составляет 70% от общего числа имеющих заболевание, в то время как 16% имеют деменцию, вызванную дегенерацией кровеносных сосудов и 6% страдают деменцией Леви или Паркинсона. Лобно-височная деменция встречается редко, но гораздо чаще поражает людей в возрасте до 65 лет.

Результаты проведенного исследования показали, что люди, достигшие возраста 90 лет, живут в среднем на год дольше с геном Rs 72824905, в то время как люди в исследуемой группе, которым было более 100 лет, в два раза чаще имели данный ген. У одной 104-летней женщины с этим геном не было признаков деменции, несмотря на наличие двух других генетических вариантов, которые обычно повышают риск развития болезни в раннем возрасте.

Исследователи надеются, что они смогут разработать методы лечения болезни Альцгеймера и других форм деменции, которые синтезируют эффекты гена на мозг, пишет DutchNews.