Чай с солодкой может вызвать гипертоническую болезнь

Популярный травяной чай с солодкой не лишен рисков для здоровья, как показывает пример человека, госпитализированного в больницу для экстренной помощи с высоким кровяным давлением.

Так, 84-летний мужчина посетил отделение неотложной помощи для экстренной помощи с высоким кровяным давлением. Было обнаружено, что оно вызвано употреблением домашнего чая с корнем солодки. Его кровяное давление было сильно повышено, и он страдал от головной боли, легкого головокружения, боли в груди, усталости и задержки жидкости в икрах. После поступления в больницу и лечения пациент, который имел историю высокого кровяного давления, сказал врачам, что он пил от 1 до 2 стаканов чая в день в течение двух недель до этого.

"Чрезмерное количество некоторых растительных продуктов может иметь вредные побочные эффекты", - говорит доктор Жан-Пьер Фалет, из отделения неврологии Университета Макгилла, Монреаль, Квебек. "Продукты, содержащие экстракт корня солодки, могут повышать кровяное давление, вызывать задержку воды и снижать уровень калия при избыточном потреблении."

Чай из корня солодки популярен на Ближнем Востоке и в некоторых частях Европы, а особенно популярен в Египте во время Рамадана. Доктор Фалет подчеркивает, что врачи должны рассмотреть возможность скрининга на потребление корня солодки у пациентов с трудноуправляемой гипертонией, пишет EurekAlert.