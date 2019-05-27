Пенсии в России будут начислять по новым правилам

С 26 мая в России ввели в действие новые правила начисления пенсий. Так, согласно новому порядку расчета, сначала к пенсии будет начисляться доплата, которая приведет выплаты к уровню прожиточного минимума пенсионера, установленного в том или ином регионе, и только после этого будет проведена индексация пенсий. Ранее, пенсии сначала индексировались, и только после этого поднимались до прожиточного минимума, поэтому, индексация не виляла на то, какую сумму пенсионеры получали на руки, пишет ТАСС.