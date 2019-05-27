В России будет отменен внутрисетевой роуминг

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением отменил внутрисетевой роуминг в России. Постановление начнет действовать начиная с 1 июня текущего года. Согласно данному документу, на всей территории России будут действовать единые тарифы для звонков всех телефонных операторов, независимо от того, в каком регионе находятся абоненты. По словам Медведева, это окончательно решит вопрос с роумингом в России, пишет РБК.