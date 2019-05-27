Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России

Согласно информации, поступившей от главы комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству Евгения Москвичева, депутаты внесли ряд поправок к документу об агрегаторах такси. Так, согласно новому проекту закона, иностранные компании не смогут работать в сфере таксомоторных перевозок. Согласно новым условиям, предоставлять услуги такси смогут только юридические лица и только российские компании без участия иностранного капитала, пишет РИА Новости.