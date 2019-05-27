Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 МАЙ, 15:39 МСК
USD (ЦБ)    64,4636
EUR (ЦБ)    72,1863

27 МАЙ, 15:39 МСК
USD (ЦБ)    64,4636
EUR (ЦБ)    72,1863

Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России

27.05.2019 15:18
Комментарии
Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России

Согласно информации, поступившей от главы комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству Евгения Москвичева, депутаты внесли ряд поправок к документу об агрегаторах такси. Так, согласно новому проекту закона, иностранные компании не смогут работать в сфере таксомоторных перевозок. Согласно новым условиям, предоставлять услуги такси смогут только юридические лица и только российские компании без участия иностранного капитала, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Песков прокомментировал решение трибунала ООН по Керченскому инциденту
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Прибыль на развитие. Две трети российских предпринимателей довольны финансовыми результатами бизнеса

Прибыль на развитие. Две трети российских предпринимателей довольны финансовыми результатами бизнеса
Экономика

По гамбургскому счету? Киев требует от Берлина новых санкций против Москвы из-за пленных военных моряков

По гамбургскому счету? Киев требует от Берлина новых санкций против Москвы из-за пленных военных моряков
Политика

На Украине обсуждают дефолт, в России по-новому делают доплаты к пенсиям, «откосить» от армии станет сложнее и другие новости

На Украине обсуждают дефолт, в России по-новому делают доплаты к пенсиям, «откосить» от армии станет сложнее и другие новости
События и факты

Экономический оптимизм. Как россияне оценивают ситуацию в стране и свое благосостояние?

Экономический оптимизм. Как россияне оценивают ситуацию в стране и свое благосостояние?
Исследования

Равные возможности. За отказ в услугах инвалидам в России будут наказывать рублем

Равные возможности. За отказ в услугах инвалидам в России будут наказывать рублем
Общество

Российские проекты национального этапа конкурса Prix D’excellence займут почетное место в мире

Российские проекты национального этапа конкурса Prix D’excellence займут почетное место в мире
Интервью и комментарии

Узнай, страна

В Архангельской области открыли завод по переработке древесных отходов по евростандарту

В Архангельской области открыли завод по переработке древесных отходов по евростандарту

В Татарстане модернизировали крупный молкомбинат по самым передовым технологиям

В Татарстане модернизировали крупный молкомбинат по самым передовым технологиям

В Екатеринбурге построили легкоатлетический стадион для подготовки олимпийцев

В Екатеринбурге построили легкоатлетический стадион для подготовки олимпийцев

В Воронежской области открыли крупный логистический комплекс

В Воронежской области открыли крупный логистический комплекс

Новости дня

15:02 Песков прокомментировал решение трибунала ООН по Керченскому инциденту Песков прокомментировал решение трибунала ООН по Керченскому инциденту
Россия войдет в ТОР-12 туристических стран к 2025 году
Россия войдет в ТОР-12 туристических стран к 2025 году
14:29 В Москве начала работу выставка "Металлообработка-2019" В Москве начала работу выставка "Металлообработка-2019"
14:04 Олигарх Коломойский рассказал о причинах конфликта с Порошенко Олигарх Коломойский рассказал о причинах конфликта с Порошенко
13:30 Канадский уфолог обнаружил на фото Луны древние сооружения Канадский уфолог обнаружил на фото Луны древние сооружения Видео
13:23 Россия и Куба планируют расширять инвестиционное сотрудничество Россия и Куба планируют расширять инвестиционное сотрудничество
12:41 Зеленский заявил, что депутаты уничтожили Раду Зеленский заявил, что депутаты уничтожили Раду
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
11:50 С Плесецка стартовала Ракета «Союз-2.1б» С Плесецка стартовала Ракета «Союз-2.1б»

Узнай, страна!

14:14 В Архангельской области открыли завод по переработке древесных отходов по евростандарту В Архангельской области открыли завод по переработке древесных отходов по евростандарту
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
24 МАЙ, 14:05 Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области
24 МАЙ, 13:37 Эксперты Госдумы высоко оценили работу учреждений здравоохранения Тамбовской области Эксперты Госдумы высоко оценили работу учреждений здравоохранения Тамбовской области
24 МАЙ, 11:42 Омских предпринимателей приглашают на бесплатный бизнес-форум Омских предпринимателей приглашают на бесплатный бизнес-форум
22 МАЙ, 16:31 В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли
20 МАЙ, 16:05 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15 МАЙ, 16:09 Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter