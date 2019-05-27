Песков прокомментировал решение трибунала ООН по Керченскому инциденту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по морскому праву относительно ситуации, произошедшей в Керченском проливе, во время которой украинские моряки незаконно пересекли государственную границу РФ. Так, трибунал потребовал освободить моряков и вернуть украинской стороне конфискованные суда. Песков подчеркнул, что позиция России по данному вопросу, которую уже высказывал МИД РФ, не изменилась, а конвенция по морскому праву 1982 года, которой трибунал руководствовался во время вынесения решения, не может быть применена к Керченскому инциденту, пишет RT.