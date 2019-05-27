Олигарх Коломойский рассказал о причинах конфликта с Порошенко

Известный украинский олигарх Игорь Коломойский решил рассказать, по каким причинам случилась ставшая поводом для многочисленных разговоров его ссора с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА Новости. Как утверждает бизнесмен, это произошло из-за телеканала «1+1», который является его собственностью.

«Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был «1+1», — заявил украинский предприниматель.

Одним из претензий Порошенко было требование, чтобы Коломойский оказывал влияние на содержательную часть канала.