Канадский уфолог обнаружил на фото Луны древние сооружения

Канадский уфолог Pacitto Dominique, рассматривая спутниковые изображения NASA, обнаружил в одном из лунных кратеров объект похожий на огромную пирамиду. Исследователь поделился информацией об удивительной находке на своем канале в YouTube в начале этого года. Эта новость привлекла внимание многих уфологов, которые убеждены в том, что лунная пирамида имеет связь с египетскими пирамидами.

Известный исследователь НЛО Скотт Уоринг назвал аномальный объект «убедительным доказательством существования разумной жизни на Луне».

«Является ли это окончательным доказательством того, что пирамиды в Египте были построены пришельцами с Луны? Кажется да», – сообщил уфолог

Это далеко не первый случай обнаружения необычной структуры на поверхности земного спутника. Некоторые теоретики заговора утверждают, что Луна может быть занята пришельцами. По их мнению, присутствие на спутнике инопланетных форм жизни напугало аэрокосмическое агентство и целиком отбило желание рассматривать возможность очередной миссии. Уфологи подозревают, что такие находки, как эта пирамида и другие аномалии, могут быть памятниками, построенными древней инопланетной цивилизацией, подобными пирамидам и другим структурам на Земле.

Но скептики уверяют, что лунная пирамида и другие аналогичные находки являются следствием парейдолии – психологического феномена, когда мозг обманывает глаза, чтобы видеть знакомые объекты или формы в виде узоров либо текстур, таких как поверхность камня, пишет express.co.uk.