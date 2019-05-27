С Плесецка стартовала Ракета «Союз-2.1б»

С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М», передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. В сообщении министерства уточняется, что это произошло утром 27 мая в Архангельской области.

Ранее запустить ракету с навигационным космическим аппаратом планировалось 13 мая, однако мероприятие было решено перенести.