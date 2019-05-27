Над Россией пролетели спутники Илона Маска

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен пролет 60 спутников Starlink над территорией России, пишет «Российская газета». Как говорится в статье, эти спутники предназначены для глобального интернета – ранее их вывели на орбиту эксперты компании Илона Маска SpaceX. Издание пишет, что у этого явления были очевидцы: «поезди из спутников» в небе заметили жители Урала и ряда других регионов России.