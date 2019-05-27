Эксперты считают, что возврат стеклотары в сети может быть только платным

Российские торговые сети будут обязаны выкупать у населения стеклотару, пишут «Известия» со ссылкой на сообщения профильных ведомств. Как уточняет издание, соответствующий вопрос премьер-министр России поручил разработать Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития. Называется и сумма одной бутылки: вероятно, речь идет о 5–7 рублях за штуку. Вместе с этим, как считают эксперты, возврат тары в сети может быть только платным. Вопрос планируется прояснить в ближайшее время.