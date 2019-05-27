В России могут вернуть прием бутылок от населения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Министерству природы, Министерству промышленности и торговли и Министерству экономического развития разработать документ, который вновь вернет в России практику приема бутылок от населения. Предполагается, что обязанность по приему бутылок будет возложена на торговые сети. Приниматься будут бутылки как из стекла, так и пластиковая тара, а стоимость одной бутылки может составить 5-7 рублей, пишет газета Известия.