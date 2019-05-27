Пешеходный мост в Киеве треснул сразу после открытия

В минувшую субботу мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов. Мост проходит в нескольких десятках метров над дорогой и часть его покрыта стеклянными панелями. Практически сразу после открытия моста на стекле появились трещины. Кличко, который посетил мост, заявил, что трещины могли появиться из-за стрельбы. Мэр подчеркнул, что у Украины много недоброжелателей, которые недовольны положительными изменениями, происходящими в стране, РИА Новости.