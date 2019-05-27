Коломойский призывает объявить на Украине дефолт

Олигарх Игорь Коломойский предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить на Украине дефолт. По его словам, это будет хорошей идеей для того, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду. Коломойский ссылается на опыт Греции, которая не выплачивала МВФ кредит из-за проблем в стране, а также Аргентины, которая несколько раз объявляла дефолт и МВФ вынужден был реструктурировать кредит, пишет РИА Новости.