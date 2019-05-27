Минобороны ужесточит правила прохождения медкомиссии для призывников

Специалисты Министерства обороны РФ подготовили поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые касаются ужесточения правил для медицинского освидетельствования призывников. Так, в ведомстве предлагают ввести еще один осмотр, который будет выявлять правильность проведения освидетельствования. Причем всех призывников, которым выданы отсрочки от прохождения службы в армии, предлагается отправлять на лечение, пишет ТАСС.