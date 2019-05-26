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В Москву придет аномальная жара

26.05.2019 23:46
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В Москву придет аномальная жара

Фото: РИА «Новости»​

По данным Гидрометцентра РФ в Москве заметно потеплеет уже на предстоящей неделе. Температура воздуха повысится до отметки +30…+32°С.

В понедельник днем воздух прогреется до +23°С, погода будет солнечной, без осадков. Во вторник ожидается до +27°С. В среду обещают до +32°С. Согласно прогнозам синоптиков, теплая погода в столичном регионе сохранится до четверга. В пятницу, 31 мая, ожидается +23…+28°С.

2 июня возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до +24°С, пишет lenta.ru.

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