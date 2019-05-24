Спорткар Marussia превратят в электромобиль

Инженеры Новосибирского государственного технического университета ожидают заключения соглашения, в рамках которого они начнут работы над российским спорткаром марки «Marussia». Спортивный автомобиль планируют серьезным образом переработать и превратить в полностью электрический транспорт. По предварительным подсчетам, на комплексную переработку потребуется порядка двух лет.