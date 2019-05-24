В Госдуме предложили удалять аккаунты умерших пользователей соцсетей

Один из депутатов Государственной думы Российской Федерации предложил внести поправки в законодательство, с целью создания механизма по удалению или особому обозначению страниц людей в социальных сетях, которые ушли из жизни, сообщают «РИА новости». В случае если страница представляет определенную коммерческую ценность, то также должен быть выработан механизм их передачи по наследству.