В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки книг

В Государственную думу Российской Федерации был внесен законопроект, согласно которому предлагается отменить маркировку возрастного ограничения на книгах, сообщает «РБК». Речь идет о возрастной маркировке книг, которые входят в обязательную образовательную программу и которые зачастую подвергаются издателями маркировке «18+». Делается это из-за того, что издатель перестраховывается и зачастую завышает возрастное ограничение.