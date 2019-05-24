Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями

Как стало известно, ряд сотрудников Snapchat злоупотребляли своими служебными полномочиями, попросту осуществляя «слежку» за своими пользователями посредством использования специальных программ, сообщает «ТАСС». Сотрудники получали информацию о геолокации пользователей, а также их личные фотографии, номера телефонов и адреса электронной почты. Все вышеназванные действия осуществлялись при помощи внутренней технической программы компании, которая создавалась для предоставления данных правоохранительным службам и судам.