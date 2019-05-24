ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицу

Центральный банк Российской Федерации может начать реализовывать комплекс мероприятий, согласно которым российские банки будут обязаны обслуживать своих клиентов, используя для идентификации биометрические данные, сообщает ИА «REGNUM». Основываться подобное обслуживание будет на Единой биометрической системе (ЕБС). На текущий момент готовятся необходимые поправки в законодательство.