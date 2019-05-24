В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы

Джулиану Ассанжу, являющемуся основателем портала Wikileaks, были предъявлены государственные обвинения, которые могут грозить ему до 175 лет заключения, сообщает «РБК». Министерство юстиции США озвучило еще 17 пунктов обвинительного заключения, подчеркнув, что Ассанж был участником и организатором группы, которая создала наибольший по масштабам массив информации, компрометирующий Соединенные штаты Америки.