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Археологи обнаружили новый римский лагерь в Шотландии

24.05.2019 18:47
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Археологи обнаружили новый римский лагерь в Шотландии

Новые археологические доказательства римского завоевания Шотландии будут представлены на конференции Archaeological Research In Progress 2019 в Эдинбурге.

Открытие было сделано во время археологических раскопок перед зданием Новой Академии Эйр в 2015 году. Археологи обнаружили до сих пор неизвестный Римский походный лагерь, который был построен во время римского завоевания Шотландии, пишет HeritageDaily.

Во время начала раскопок не было очевидно, что был найден именно римский лагерь, потому что там не было никаких римских артефактов, только фрагменты гораздо более ранней неолитической керамики и браслет железного века, а также, казалось бы, случайно расположенные ямы и отверстия. Однако в ходе последующих после раскопок анализов, радиоуглеродные даты выявили закономерность, характерную для периода римского завоевания Шотландии во второй половине первого века нашей эры.

"Римские черты включали 26 больших, часто двойных, костровых ям, которые были равномерно распределены в два параллельных ряда на расстоянии 30 м друг от друга", - сказала Ирайя Арабаолаза, которая руководила раскопками. "Расположение и однородность этих элементов предполагает организованную планировку, и данные свидетельствуют о том, что все они использовались для выпечки хлеба".

Расположение печи было опознано по опалению подпочвенного основания, каменным плитам и обгоревшим глиняным фрагментам, некоторые с отпечатками дерева и с купольной лепниной. На противоположном от печей конце в пределах этой восьмерки были обнаружены зольные ямы, заполненные сгоревшей и богатой углем почвой, содержащей выгребной материал из глиняных печей.

Радиоуглеродные данные из этих очагов датируются 77-90 годами н. э., что согласуется с завоеванием Шотландии римским полководцем Агриколой с 79 по 88 гг. Зять Агриколы Тацит, который писал отчет о ежегодных походах, писал, что “в пятом походе Агрикола, переправляясь через реку, покорил путем частых и успешных сражений несколько народов, доселе неизвестных, и разместил войска в той части Британии, которая находится напротив Ирландии.”

До сих пор единственные два известных маршрута римского вторжения в Южную Шотландию проходили восточнее. Но новый походный лагерь в Эйре открывает другой путь вдоль западного побережья к юго-западной оконечности Шотландии, откуда хорошо видна Ирландия.

"За рекой Эйр, как раз под римским походным лагерем, был брод, в то время как корабли могли быть выброшены на берег, - сказала Ирайя Арабаолаза. - Походный лагерь Эйр находится в двадцати милях от ближайшего римского лагеря на юге, в Гирване, что соответствует дневному переходу римского солдата. Есть немного больше расстояние до других римских лагерей на северо-востоке возле Стрэтайвен. В целом это говорит о том, что это место было выбрано в качестве стратегического места для римского завоевания Эйршира".

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