Темп роста ВВП России восстановился до 1,6%

Министерство экономического развития РФ опубликовало доклад "Картина деловой активности". Согласно данному документу, темп роста ВВП РФ в апреле текущего года увеличился по сравнению с первым кварталом текущего года и составил 1,6% в годовом выражении. При этом специалисты ведомства отметили, что в большей степени на увеличение данного показателя повлиял рост промышленного производства, который начал показывать хорошую динамику, пишет ТАСС.