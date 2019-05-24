В конце мая москвичей ожидает жаркая погода

Специалисты Метеобюро Москвы и области предупредили, что в конце мая в Москву придет жара. Так, согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в конце следующей недели превысит климатическую норму июня и прогреется до 30 градусов тепла. В начале недели воздух в столице прогреется до 22-24 градусов тепла, но уже к середине недели температура начнет расти. При этом в Метеобюро подчеркнули, что данное повышение температуры не является аномальным. Такая погода устанавливается в Московском регионе каждые 4-5 лет, пишет Российская газета.