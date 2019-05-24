Герман Греф переизбран на пост главы Сбербанка
24.05.2019 15:48
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Во время годового собрания акционеров Сбербанка нынешний глава организации Герман Греф был переизбран Президентом - Председателем Правления Сбербанка. Срок его полномочий продлен еще на четыре года. За его кандидатуру проголосовали держатели более 16 млрд обыкновенных акций. Герман Греф является главой кредитной организации с 2007 года, а до прихода в Сбербанк, он занимал пост министра экономического развития России, пишет Интерфакс.
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