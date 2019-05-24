Граждане могут потерять сбережения из-за СМС с кодами

Эксперты выразили опасение, что клиенты банков могут начать терять свои сбережения из-за того, что сотрудники некоторых банков стали запрашивать код из СМС для дополнительной идентификации своих клиентов. Это опасно тем, что граждане могут счесть данную ситуацию нормой, а мошенники воспользоваться ситуацией, так как участились случаи, когда злоумышленники производят звонки с подменных банковских телефонных номеров, пишет Коммерсант.