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Определена дата «прямой линии» с Владимиром Путиным

24.05.2019 14:13
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Определена дата «прямой линии» с Владимиром Путиным

Как заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, дата «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, информирует РИА Новости. При этом официальный представитель Кремля пока не уточнил точный день мероприятия, отметив, что она будет объявлена позднее.

«Да, она известна. «Прямая линия» готовится, мы сообщим о ней», — произнес Песков.

«Прямая линия» с президентом Путиным – традиционное ежегодное событие. В прошлом году она проходила 7 июня.

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