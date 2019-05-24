Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

Британский премьер-министр Тереза Мэй приняла решение покинуть пост лидера Консервативной партии седьмого июня. Как передает РИА Новости, на этот непростой шаг ее «подтолкнули» коллеги по партии, среди которых есть члены кабмина, выразившие крайнее недовольство соглашением с ЕС по Brexit, которое Мэй представила в обновленном варианте.

По сути, эта отставка означает, что Мэй должна уйти и с должности премьер-министра. Тем не менее, как отмечается, она еще «успеет принять» американского главу Дональда Трампа, который в первых числах июня планирует приехать с рабочим визитом в Великобританию.